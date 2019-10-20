Экс-глава "Укравтодора" Новак выиграл дело против НАПК

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В суде выиграл дело о достоверности информации, которую я предоставил в качестве субъекта декларирования. Согласно решению Голосеевского райсуда Киева от 2 октября 2019 года, суд пришел к выводу об отсутствии состава админправонарушения в моих действиях, что в соответствии со ст.247 КУоАП является основанием для прекращения производства по делу", - говорится в сообщении.

"Таким образом, в соответствии с законом я отстоял свою позицию в суде о нарушенных прав как субъекта декларирования и доказал достоверность отраженной мной информации", - отметил Новак.

Он подчеркнул, что вся информация, задекларированная им как руководителем Укравтодора, является полной и имеет официальное подтверждение финансовых и банковских учреждений.

Напомним, по результатам полной проверки декларации экс-главы "Укравтодора" за 2017 год Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов. По версии НАПК, чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. В общем недостоверно задекларировано на 189,2 тыс. грн.

"Укравтодор", в свою очередь заявил, что данные из деклараций и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака, в частности за 2017 год, достоверны, а протокол НАПК необоснован и неправомерен.

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