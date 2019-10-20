Из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции в Лисичанске: 80 тыс. абонентов остались без водоснабжения, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"18 октября в Лисичанске в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключено от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Билогоривського" и "Боровская"), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части м. Лисичанск, г.Приволье и г.Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей", - говорится в сообщении.

В течение суток 19 октября подразделениями ГСЧС населению и на объекты инфраструктуры подвезено 140 куб. м. технической воды.

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