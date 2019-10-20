Никто никого не увольнял, прокуроры добровольно не согласились с законными правилами переаттестации в Офис генпрокурора, - Чумак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в комментариях под постом правозащитника Тараса Гаталяка в сети Facebook.

В публикации размещена новость о том, что ГПУ уволила троих прокуроров, расследовавших дела Майдана.

"Никто никого не увольнял. Правила и процедуры перехода с ГП в Офис ГП были установлены законом больше месяца назад. Они добровольно с ними не согласились и наверняка думали, что это не серьезно. К сожалению", - отметил Чумак.

В ответ на это, начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк процитировал статью 13 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров "Воздержание от выполнения незаконных приказов и указаний": "Прокурор, несмотря на частные интересы, должен воздерживаться от выполнения решений или поручений руководства, если они противоречат закону".

"Аналогичное требование в ст. 44 Закона "О предотвращении коррупции". Я и другие, кто подал заявления другого содержания воздерживались от выполнения подзаконного нормативного акта Порядка аттестации, утвержденного генпрокурором, который не просто незаконный, но и его применение приведет к наступлению общественно опасных последствий, то есть содержит признаки преступления. А здесь уже надо учитывать ч. 5 ст. 17 Закона "О прокуратуре", ст. 41 УК Украины и ст.", - отметил Горбатюк.

"Искренне жаль на самом деле, что руководство прокуратуры продолжает плохие традиции и законы нарушает...", - добавил Горбатюк.

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В свою очередь, Виктор Чумак ответил: "закон принятый ВРУ не может быть "не законным". Теоретически он может быть не правовым или неконституционным. Но ни одно из этих определений не было признано в законе порядке".

"Я об утвержденном генпрокурором Порядке проведения аттестации пишу (в частности текст заявления именно Порядком определен) и его выполняю и не могу выполнить если я давал присягу работника прокуратуры, а Вы не слышите и о законе. Хотя и по выполнению закона тоже могу сказать - если закон противоречит Конституции Украины, то выполняю требования Конституции Украины и подал свои заявления в соответствии с ее требованиями", - ответил Горбатюк.

Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

Также, журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что чтобы пройти переаттестацию, прокуроры должны написать заявление, противоречащее духу закона. Около 200 сотрудников ГПУ из 1300 отказались это делать и будут уволены.

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