Людей, которые "устали от войны", никогда не пойму, - Балух

Об этом он сказал "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Есть определенные люди, которые "устали от войны". Мы были на встрече с митрополитом Епифанием (главой ПЦУ. - Ред.) в Михайловском соборе. И он сказал такую вещь: "Как можно устать от любви к своей земле, от любви к родине, к родным, к близким?" Действительно, как можно отказаться от себя? Я этого никогда не пойму", - сказал бывший политзаключенный.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

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