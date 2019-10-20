Правительство Испании отказалось от переговоров с каталонскими сепаратистами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

"Исполняющий обязанности председателя испанского правительства Педро Санчес выразил уверенность, что сперва глава кабмина этого автономного региона Ким Торра должен осудить беспорядки, приведшие к десяткам раненых", - сообщает издание.

Мэр Барселоны Ада Колау призвала жителей к спокойствию на фоне продолжающегося вот уже пятую ночь противостояния между митингующими и полицией.

"Подобное не может продолжаться. Барселона этого не заслуживает", - подчеркнула она.

Как передает местная газета La Vanguardia, вечером 19 октября митингующие в Барселоне продолжили возводить баррикады. В нескольких местах заграждения охватил огонь, на месте пришлось работать пожарным. При этом полиция применила пенометы - устройства, стреляющие быстрозатвердевающей и обволакивающей пеной.

Митингующие прошли шествием от площади Уркинаона, расположенной недалеко от штаб-квартиры представительства Национальной полиции в Каталонии, до Триумфальной арки. Всего акция и демонстрация у здания Верховного суда в Барселоне собрали около 6000 человек.

В Жироне на северо-востоке Испании около тысячи человек заняли позиции у зданий судов, а также попытались заблокировать выход из здания региональной полиции (Mossos d'Esquadra). В Сабаделе на севере около 2500 человек собрались перед зданием комиссариата Нацполиции.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонского движения от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году. Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.

23-26 мая в государствах ЕС состоялись выборы депутатов Европарламента, на них Карлес Пучдемон был избраны депутатом ЕП от каталонской коалиции "Свободные для Европы" (Lliures per Europa). В Европарламент также прошел Ориол Жункерас, который в то время отбывал предварительное заключение в испанской тюрьме.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, который в Мадриде признали незаконным. В октябре 2017 года глава местного Женералитата (парламента) Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии от Испании, а потом сбежал в Бельгию, спасаясь от преследования со стороны испанской юстиции.

24 марта 2018 года Верховный суд Испании начал уголовное производство против Пучдемона и еще 12 политиков. Также суд выдал ордер на арест шестерых сепаратистов, среди которых и экс-глава парламента Каталонии. 25 марта Пучдемон был задержан в Германии, когда он возвращался в Бельгию.

Отметим, что 10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы, уже четвертые за четыре года. На предыдущих выборах в апреле победила Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 123 места в нижней палате парламента, но не смогла сформировать коалицию.