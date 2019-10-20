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20.10.19 13:02

С начала суток на Донбассе зафиксирован 1 вражеский обстрел, в районе Золотого наемники били из гранатометов, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска 1 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь 1 раз в Луганском направлении.

Оборудованные в районе Золотого-4 опорные пункты подразделений Объединенных сил противник с 7.20 до 7.45 со стороны Первомайска обстреливал из автоматических гранатометов.

Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет.

Украинские подразделения надежно контролируют ситуацию на линии столкновения.

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