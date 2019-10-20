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20.10.19 13:59

Сборы с боевыми стрельбами для резервистов теробороны прошли на Харьковщине. ФОТОрепортаж

На Харьковщине состоялись практические занятия с резервистами и военнообязанными оперативного резерва II очереди.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Сборы с боевыми стрельбами для резервистов теробороны прошли на Харьковщине 01

К занятиям были привлечены более 130 человек батальонов территориальной обороны из нескольких военкоматов города и области.

Сборы с боевыми стрельбами для резервистов теробороны прошли на Харьковщине 02

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Сборы с боевыми стрельбами для резервистов теробороны прошли на Харьковщине 03

Воины-резервисты выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия. Также под руководством инструкторов отработали практические вопросы действий солдата во время боя, обращения со стрелковым оружием, предоставление домедицинской помощи раненому в полевых условиях, ориентирование на местности и тому подобное.

Сборы с боевыми стрельбами для резервистов теробороны прошли на Харьковщине 04
Сборы с боевыми стрельбами для резервистов теробороны прошли на Харьковщине 05

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В конце занятий резервисты и военнообязанные получили индивидуальные оценки по огневой, инженерной и тактико-специальной подготовок.

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