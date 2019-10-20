В ДТП на Гостомельском шоссе под Киевом погибла мотоциклистка, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительной информации, водитель легковушки двигался по шоссе со стороны Киева. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть автомобиля въехал мотоцикл.

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Врачи диагностировали у водителя Volkswagen сотрясение головного мозга, 41-летняя мотоциклистка от полученных травм скончалась в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По данным ряда СМИ, погибшая - известная блогерша Елена Кузавини.

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