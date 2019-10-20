Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и пенсионеров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.

"В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября, парламент принял во втором чтении и в целом Закон о мониторинге государственных выплат. Он позволит обнаружить махинации при начислении субсидий и социальной помощи.

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