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20.10.19 19:48

Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для пенсионеров, военных и детдомов (обновлено)

Кабинет министров Украины упростил назначение субсидий отдельным категориям граждан на заседании 20 октября.

Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для пенсионеров, военных и детдомов (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.

"В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября, парламент принял во втором чтении и в целом Закон о мониторинге государственных выплат. Он позволит обнаружить махинации при начислении субсидий и социальной помощи.

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Как сообщила на своей странице в Фейсбук минист соцполитики Юлия Соколовская, Кабмин внес следующие изменения в порядок предоставления субсидий:

Министр также анонсировала выплату субсидий на отопление с 15 октября не смотря на теплую погоду.

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"Еще одна хорошая новость - теплый октябрь, из-за которого централизованное отопление до сих пор не включили. Поскольку начисление субсидий осуществляется с 15 октября, то сэкономленные средства останутся в семьях получателей субсидий", - написала Соколовская.

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