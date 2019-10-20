Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для пенсионеров, военных и детдомов (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.

"В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября, парламент принял во втором чтении и в целом Закон о мониторинге государственных выплат. Он позволит обнаружить махинации при начислении субсидий и социальной помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете

Как сообщила на своей странице в Фейсбук минист соцполитики Юлия Соколовская, Кабмин внес следующие изменения в порядок предоставления субсидий:

предоставлено право комиссиям органов местного самоуправления назначать субсидию детским домам семейного типа (ДДСТ) на сверхурочную площадь жилья;

в доход ДДСТ не будет учитываться материальная помощь и стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими транспортные средства;

в сельской местности при назначении жилищной субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу (это позволит получить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг);

субсидия военнослужащим будет назначаться без получения информации об уплате ими единого социального взноса. Также пересмотрен алгоритм расчета платежа со следующего периода.

Министр также анонсировала выплату субсидий на отопление с 15 октября не смотря на теплую погоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада усилила контроль за выплатой субсидий и соцпомощи. ИНФОГРАФИКА

"Еще одна хорошая новость - теплый октябрь, из-за которого централизованное отопление до сих пор не включили. Поскольку начисление субсидий осуществляется с 15 октября, то сэкономленные средства останутся в семьях получателей субсидий", - написала Соколовская.