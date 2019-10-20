Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Луганской ОГА и назначение глав ОГА в 5 областях

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Новак Наталью Васильевну.

Правительство также назначило:

Божко Николая Петровича на должность первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;

Игнатовского Сергея Юрьевича на должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины.

Временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов на Потапова Олега Леонтьевича.

С сегодняшнего дня Кабмин уволил:

Петренко Дмитрия Сергеевича с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта;

Баринова Дмитрия Анатольевича с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;

Балибердина Дмитрия Александровича от должности заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;

Асташева Евгения Викторовича от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества.

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Кроме того, Правительство согласовало назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации:

председателя Киевской ОГА Чернышева Алексея Михайловича;

председателя Кировоградской ОГА Балоня Андрея Богдановича;

председателя Луганской ОГА Гайдая Сергея Владимировича;

председателя Харьковской ОГА Кучера Алексея Владимировича;

председателя Черниговской ОГА Прокопенко Андрея Леонидовича;

заместителя председателя Донецкой ОГА Клюшникова Дениса Геннадьевича;

заместителя председателя Днепропетровской ОГА Скрыпника Максима Владимировича;

первого заместителя председателя Запорожской ОГА Федорова Ивана Сергеевича.

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Кабмин согласовал увольнение с должности:

председателя Киевской ОГА Бно-Айрияна Михаила Кареновича;

председателя Луганской ОГА Комарницкого Виталия Марьяновича.

Также правительство согласовало назначение исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" Немчинова Максима Александровича.

Кабмин объявил конкурс на занятие должности председателя Морской администрации и внес изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

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