Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Луганской ОГА и назначение глав ОГА в 5 областях

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Новак Наталью Васильевну.
Правительство также назначило:
Божко Николая Петровича на должность первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;
Игнатовского Сергея Юрьевича на должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины.
Временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов на Потапова Олега Леонтьевича.
С сегодняшнего дня Кабмин уволил:
Петренко Дмитрия Сергеевича с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта;
Баринова Дмитрия Анатольевича с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;
Балибердина Дмитрия Александровича от должности заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;
Асташева Евгения Викторовича от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества.
Кроме того, Правительство согласовало назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации:
председателя Киевской ОГА Чернышева Алексея Михайловича;
председателя Кировоградской ОГА Балоня Андрея Богдановича;
председателя Луганской ОГА Гайдая Сергея Владимировича;
председателя Харьковской ОГА Кучера Алексея Владимировича;
председателя Черниговской ОГА Прокопенко Андрея Леонидовича;
заместителя председателя Донецкой ОГА Клюшникова Дениса Геннадьевича;
заместителя председателя Днепропетровской ОГА Скрыпника Максима Владимировича;
первого заместителя председателя Запорожской ОГА Федорова Ивана Сергеевича.
Кабмин согласовал увольнение с должности:
председателя Киевской ОГА Бно-Айрияна Михаила Кареновича;
председателя Луганской ОГА Комарницкого Виталия Марьяновича.
Также правительство согласовало назначение исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" Немчинова Максима Александровича.
Кабмин объявил конкурс на занятие должности председателя Морской администрации и внес изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.