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20.10.19 18:15

Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак

20 октября 2019 года на своем заседании Кабинет Министров Украины временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Новый руководитель НАПК имеет юридическое, экономическое и историческое образование. Заслуженный экономист Украины.

Гончарук напомнил, что 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является усовершенствование деятельности НАПК, и которого "длительное время требовало гражданское общество и рекомендовали принять наши международные партнеры".

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В течение 2 месяцев правительство  должно провести конкурс на должность главы НАПК в соответствии с новым порядком. "Мы сделаем все возможное, чтобы этот конкурс было образцом открытости и прозрачности качественно нового госуправления", подчеркнул премьер.

Глава правительства выразил уверенность, что даже в течение 2 месяцев Новак продемонстрирует качественные результаты и сможет "существенно повысить эффективность такого важного для борьбы с коррупцией органа".

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Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак 01

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