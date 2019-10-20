Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за "враждебности СМИ и демократов"

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая бессмысленную и иррациональную враждебность СМИ и демократов мы больше не рассматриваем Trump National Doral в Майами как место для проведения саммита G7 2020 года", - говорится в сообщении.

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Трамп сообщил, что администрация президента начинает поиск другого места для встречи мировых лидеров. В частности рассматривается возможность провести саммит в загородной президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.









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Напомним, о планах собрать лидеров G7 в принадлежащем семье президента гольф-клубе журналистам заявил руководитель аппарата Белого Дома Мик Малвани.

Выбор Trump National Doral как места для проведения саммита вызвал критику со стороны демократов и гражданского общества. Они назвали это попыткой Трампа незаконно извлечь выгоду из своего президентства, обогатив себя и свой бизнес.

Следующий саммит глав государств "Группы семи" назначен на 10-12 июня 2020 года.