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20.10.19 19:26

Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за "враждебности СМИ и демократов"

Президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит стран "Группы семи" на территории своего гольф-клуба в Майами.

Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за "враждебности СМИ и демократов"

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая бессмысленную и иррациональную враждебность СМИ и демократов мы больше не рассматриваем Trump National Doral в Майами как место для проведения саммита G7 2020 года", - говорится в сообщении.

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Трамп сообщил, что администрация президента начинает поиск другого места для встречи мировых лидеров. В частности рассматривается возможность провести саммит в загородной президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.

Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за враждебности СМИ и демократов 01
Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за враждебности СМИ и демократов 02

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Напомним, о планах собрать лидеров G7 в принадлежащем семье президента гольф-клубе журналистам заявил руководитель аппарата Белого Дома Мик Малвани.

Выбор Trump National Doral как места для проведения саммита вызвал критику со стороны демократов и гражданского общества. Они назвали это попыткой Трампа незаконно извлечь выгоду из своего президентства, обогатив себя и свой бизнес.

Следующий саммит глав государств "Группы семи" назначен на 10-12 июня 2020 года.

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