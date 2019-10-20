В вопросе военной помощи Украине речь шла исключительно о стратегических последствиях, никакого давления не было, - Помпео

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC, которое в воскресенье вышло в эфир информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в вопросе оказания военной помощи Украине речь шла исключительно о стратегических последствиях.

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"Я никогда не видел подобного в том, что касается процесса выработки решений, в котором я участвовал, решений относительно того, следует ли предоставить помощь по линии Министерства обороны США, а также Госдепартамента, чтобы дать отпор России… Речь всегда шла о том, каковы будут стратегические последствия, дойдут ли средства туда, куда следует, будут ли они направлены куда нужно в свете коррупции в Украине, как мы можем гарантировать это. Целесообразно ли для нас предоставлять оборонительные вооружения", - сказал Помпео, отвечая на вопрос журналиста о том, руководствовалась ли администрация США таким подходом.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

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