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20.10.19 21:48

Коломойский назвал Арахамию "ближайшим товарищем", глава фракции СН заявил, что ценит чувство юмора олигарха

Игорь Коломойский назвал председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию своим "ближайшим товарищем".

коломойский,арахамия

Об этом Коломойский заявил в Николаеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести.

Ранее в интервью LB.ua Арахамия заявил, что, как он слышал, во фракции "Слуга народа" есть 7-9 депутатов, связанных с Коломойским. При этом, по словам главы фракции, а его самого олигарх не любит, в частности за наличие и публичное выражение позиции.

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Журналисты попросили олигарха прокомментировать эти слова.

"Кого не люблю? Но это мой товарищ вообще, ближайший наш товарищ", - сказал Коломойский.

Он добавил, что на депутатов "Слуги народа" влияния нет, а на Арахамию - есть. Также олигарх выразил сомнение, что тот мог сказать о влиянии Коломойского на депутатов.

"Но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень умный", - сказал он.

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Отметим, что в том же интервью Арахамия заявил, что знаком с Коломойским опосредованно, а видел лишь однажды в 2014 году, когда олигарх возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.

Давид Арахамия отреагировал на слова бизнесмена Игоря Коломойского о том, что они "близкие товарищи".

"Надо было еще сказать "лучший друг", а то не все могут поверить. А Дубинского не знает, что ж, всегда ценил хорошее чувство юмора ИВК", - написал он в комментариях под постом журналиста Олега Деренюги в Facebook.

Коломойский назвал Арахамию ближайшим товарищем, глава фракции СН заявил, что ценит чувство юмора олигарха 01

Напомним, что Игорь Коломойский прилетел в Николаев, где посетил баскетбольный матч между МБК "Николаев" и БК "Днепр", где под номером 45 играет его сын Григорий.

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