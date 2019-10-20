40 конгрессменов-демократов обратились к Госдепу с просьбой внести "Азов" в список террористических организаций

Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Кроме Роуза, обращение подписали 39 конгрессменов из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии.

"Сегодня, если американский гражданин присягает на верность Исламской государству и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе за рубежом и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам", - говорится в письме.

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В список иностранных террористических организаций, куда требуют включить "Азов", входят и Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие. Из европейских организаций в списке есть ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация, выступающая за независимость Страны Басков).

"Батальон Азов" - известная ультранационалистическая организация в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами", - пишут в обращении конгрессмены.

Также они говорят о связи между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года. "В своем манифесте стрелок упоминал, что тренировался вместе с "Батальоном Азов" в Украине. Оба стрелка в городах пове, Калифорния и Эль-Пасо, Техас, говорили, что их прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевиден ", - утверждают американские законодатели.

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Кроме "Азова", конгрессмены просят внести в список террористов праворадикальные организации Nordic Resistance Movement (Нордический Движение Сопротивления) из Швеции и National Action (Национальная действие) из Великобритании.

В список Госдепа вносят иностранные организации, которые вовлечены или намерены присоединиться к терроризму, и представляют угрозу для граждан США, или для национальной безопасности, международных отношений или экономических интересов Соединенных Штатов.

Инициатор обращения конгрессмен Макс Роуз в своем Твиттере написал: "Насильственные группы белых националистов соответствуют всем критериям Госдепа для внесения в список иностранных террористических организаций, но по какой-то причине в Госдепе отказываются определять такие группы террористами (какие они есть), препятствуя возможности правоохранительных органов защищать нас".

Напомним, в 2018 году Конгресс США запретил использовать средства из военной помощи США для Украины для "вооружение, тренировки или иной поддержки" полка "Азов".

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