Из-за решения ЕСПЧ "люстрированные" прокуроры могут вернуться на свои должности, - Рябошапка

Об этом сказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в программе "Факты недели", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Те, кто из местной прокуратуры не проходил переаттестацию, переходил в высшую прокуратуру. Из-за Закона "О люстрации" определенная часть прокуроров была уволена, но сейчас есть риск того, что большая часть из них будет восстановлена, согласно решению Европейского суда по правам человека, в котором было констатировано нарушение Украиной своих обязательств в рамках конвенции".

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Рябошапка также добавил, что чистка органов прокуратуры будет продолжаться.

"Определенная часть людей покинула свои посты, люди теряют влияние в прокуратуре. Именно поэтому так много критики, в том числе критики реформы", - пояснил он.

Напомним, 16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу. В соответствии с законом, меры по люстрации применяются к высшим чиновникам, занимавшим должности во время режима Викторая Януковича. Согласно закону вводится запрет на занятие государственных должностей в течение 10 лет лицами, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года сроком более 1 года занимали высокопоставленные должности. Аналогичный запрет действует в отношении лиц, занимавших вышеперечисленные должности меньше 1 года, но включая период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и не уволенных по собственному желанию.

17 октября ЕСПЧ принял решение в пользу пяти люстрированных прокуроров. Суд пришел к выводу, что увольнение государственных служащих на основании Закона Украины "Об очистке власти" (люстрации) привело к нарушению их прав.

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