Туск объявит решение об отсрочке Brexit "в ближайшие дни", - переговорщик ЕС Барнье

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это была очень короткая и простая встреча постпредов стран ЕС по запуску дальнейших шагов по ратификации соглашения", - заявил он журналистам.

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Он отметил, что вопрос отсрочки Brexit непосредственно касается председателя Европейского совета Дональда Туска, и он объявит решение "в ближайшие дни". Поэтому тема отсрочки выхода Британии из ЕС на встрече не обсуждалась.

Как пишет газета The Guardian, Барнье после встречи пошутил с журналистами, сказав им: "Вы очень терпеливы". Затем он добавил: "Я тоже, я тоже".

По данным издания, в ЕС считают, что необходимо дождаться очередного голосования в палате общин Великобритании, и потом решать, следует ли предоставлять Британии новую отсрочку. Однако Европарламент получит текст соглашения о выходе Британии из ЕС в понедельник, 21 октября. Голосование по нему может пройти в четверг, 24 октября, если соглашение в это время одобрят в британском парламенте. Туск до вторника, 22 октября, будет консультироваться с лидерами 27 стран союза, чтобы узнать их мнение относительно отсрочки, пишет газета.

Ранее в воскресенье британский министр Майкл Гоув, который отвечает за подготовку к возможному Brexit без соглашения, заявил, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября. При этом он убежден, что парламент Британии успеет одобрить соглашение с ЕС, разработанную премьером Борисом Джонсоном.

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Однако, по словам Гоува, риски выхода Великобритании из ЕС без соглашения выросли, и поэтому в Лондоне в воскресенье прошла встреча кабинета министров по этой теме. Он рассказал, что правительство активизирует план под названием Yellowhammer.

"Это означает, что мы запускаем операцию Yellowhammer. Это значит, что мы готовимся к тому, что в случае неполучения отсрочки, а мы не можем этого гарантировать, мы будем делать все возможное, чтобы подготовиться к выходу без соглашения", - сказал он.

Текст этого документа попал в британские СМИ в августе, в нем говорится о том, что при выходе Британии из ЕС без соглашения страна столкнется с перебоями поставки свежих продуктов, медикаментов, о задержках при пересечении границы. В нем также говорится о риске роста нарушений общественного порядка.

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