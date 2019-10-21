Рада должна откорректировать закон о люстрации, - генпрокурор

Об этом он заявил в интервью ICTV, передает Цензор.НЕТ.
По словам генпрокурора, после решения Европейского суда по правам человека в пользу уволенных по этому закону чиновников есть риск, что большая часть "люстрированных" прокуроров будет восстановлена.
По его словам, Рада должна откорректировать закон о люстрации.
"Я думаю, что парламент, в первую очередь, должен принять решение относительно действующего закона об очищении власти и соответствующим образом его откорректировать, чтобы он соответствовал европейским стандартам по соблюдению прав человека", – рассказал Рябошапка.
Генпрокурор также добавил, что чистка органов прокуратуры будет продолжаться.
Напомним, 16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу. В соответствии с законом, меры по люстрации применяются к высшим чиновникам, занимавшим должности во время режима Викторая Януковича. Согласно закону вводится запрет на занятие государственных должностей в течение 10 лет лицами, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года сроком более 1 года занимали высокопоставленные должности. Аналогичный запрет действует в отношении лиц, занимавших вышеперечисленные должности меньше 1 года, но включая период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и не уволенных по собственному желанию.
17 октября ЕСПЧ принял решение в пользу пяти люстрированных прокуроров. Суд пришел к выводу, что увольнение государственных служащих на основании Закона Украины "Об очистке власти" (люстрации) привело к нарушению их прав.