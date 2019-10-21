Мне стыдно за хор имени Веревки, - Бородянский извинился перед Гонтаревой за шутку "Квартала 95"

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал он.
Напомним, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
20 октября в программе "Вечерний квартал" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.