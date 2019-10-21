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21.10.19 07:20

Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

20 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов:

- вблизи Богдановки с направления Петровского - из стрелкового оружия;
- возле Водяного на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Павлополя, Пищевика и Невельского - из крупнокалиберных пулеметов;
- возле Песков - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новомихайловки - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;
- возле Славного - из стрелкового оружия,  из крупнокалиберными пулеметами включая и автоматические гранатометы.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела:

- вблизи Крымского - из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Золотого-4 - из автоматических станковых гранатометов;
- возле Орехово - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

"За минувшие сутки в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:

- возле Водяного на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов неподалеку от Попасной.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 02

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