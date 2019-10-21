На корабль ВМС США установят первый боевой лазер, способный поражать небольшие суда и беспилотники

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает издание The Drive.

Сообщается, что лазер, мощность луча которого достигает 150 кВт, станет первым подобным устройством на кораблях ВМС США.

Корпорация Northrop Grumman выиграла контракт на производство боевого лазера, еще в 2015 году. В 2018 году, когда USS Portland вводили в строй, уже было известно, что первый опытный образец установят именно на этом корабле.

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С помощью лазера можно будет поражать небольшие суда, а также беспилотные аппараты.