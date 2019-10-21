"Браво!" - Коломойский оценил номер "Квартала-95" о поджоге дома Гонтаревой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал Радио "Свобода".

Коломойский сначала сказал, что не видел номер, впрочем, после вопросов пообещал посмотреть и наконец ответил: "Браво!", - и добавил, что номер ему "очень понравился".

"По поводу того (понравилось. - Ред.), что "сгорела от стыда", - отметил он.

"Вам именно эта фраза понравилась?" - уточнила журналистка.

"Ну конечно!" - ответил Коломойский.

Он также добавил, что еще больше ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерьича".

На вопрос о том, не считает ли он это насмешкой над человеческим горем, Коломойский ответил, что нет.

"Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?"- отметил он.

На вопрос о том, понравится ему, если "Квартал" будет шутить о сожженых на Донбассе домах, Коломойский ответил: "Когда они будут шутить - будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте (поджога дома Валерии Гонтаревой - Ред.). Манипуляциями только не занимайтесь".

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Кроме того Коломойский отвергает упреки о том, что номер студии "Квартала 95" о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой мог заказать именно он к ее дню рождения.

"Я не знаю, когда день рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это нетрудно узнать при желании. Во-вторых я не брал и не участвую в создании контента "Квартала 95", тем более в честь Дня рождения Гонтаревой (слишком много ей чести)", - отметил он.

Коломойский также добавил, что с "Кварталом" не поддерживает связь с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет.

Напомним, песня об инциденте, прозвучавшая в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева в комментарии Радио Свобода сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе. "Это стыд !!! Насмехаться над людских горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе "- отметила Гонтарева.

Отвечая на вопрос, рассматривала она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".

Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

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Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.