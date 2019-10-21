Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь Украине, которая с 2014 г. достигла $1,8 млрд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своем Telegram-канале.

"Благодарны за финансовую помощь Украине со стороны Японии, которая с 2014 г. достигла $ 1,8 млрд. Эта помощь важна для поддержки наших реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц", - написал он.

Вместе с тем он отметил, что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии.

"Особенно благодарны за льготный кредит в почти $ 1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации", - добавил Президент.

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Как известно, 21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Японии с рабочим визитом.