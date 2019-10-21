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21.10.19 09:58

В результате пожара на свиноферме в Запорожской области погибли около 180 голов поросят, - ГСЧС

На территории фермерского хозяйства в Запорожской области произошел пожар, в результате которого погибли 180 голов поросят.

свиньи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"21 октября в 00:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории фермерского хозяйства по ул. Дачная в с. Великая Знаменка Каменско-Днепровского района. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит крыша свинофермы на общей площади 2000 кв м. На момент возникновения пожара, по словам охранника в помещении находилось 200 свиней. В результате пожара погибли около 180 голов поросят. Точное количество на данный момент устанавливается", - говорится в сообщении.

В 1:28 пожарные локализовали возгорание, а в 03:00 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

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