Сейчас Киево-Печерская лавра находится в духовной оккупации, но мы верим, что православные объединятся, а святыни будут принадлежать Украинской Церкви, - Епифаний в США

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, перейдет ли в ближайшее время Киево-Печерская лавра в Православную Церковь Украины он отметил, что все украинские святыни принадлежат украинскому народу.

"Сейчас и Киево-Печерская лавра, и другие национальные святыни временно находятся в духовной оккупации, но мы верим, что они будут принадлежать признанной поместной Украинской Православной Церкви. Пока сегодня трудно сказать, каким образом это произойдет. Я, как Предстоятель, всегда свидетельствую, что православные украинцы должны объединиться. Двери нашей Церкви - открыты, но без принуждения, все должно происходить мирно, спокойно и добровольно. Основы должны быть заложены на любви, и Господь создаст соответствующие условия. Если мы с вами оглянемся на год назад, то кто верил в то, что мы получим Томос об автокефалии? Большинство людей не верили и говорили, что этого никогда не произойдет. Но мы верили, мы были убеждены и делали все для того, чтобы это произошло, поэтому в будущем мы также должны быть уверены, что Господь сотворит такие условия, что все православные объединятся, а все украинские святыни будут принадлежать Украинской Церкви и, соответственно, украинскому народу", - написал он.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Ранее Епифаний сообщил, что в Православную церковь Украины (ПЦУ) с момента обретения ею синодального патриаршего Томоса об автокефалии вошли 7 тысяч приходов, 77 монастырей и 47 епархий.