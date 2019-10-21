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21.10.19 10:37

"История с Кварталом и хором - дно", - Вакарчук

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал номер студии "Квартал 95" о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Вакарчука в Facebook.

"История с Кварталом и хором - дно. Точка", - написал нардеп.

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

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