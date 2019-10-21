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21.10.19 10:51

СБУ расследует умышленную халатность полиции по делу об убийстве Гандзюк

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против сотрудников Главного управления Национальной полиции в Херсонской области из-за халатности при расследовании убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

СБУ расследует умышленную халатность полиции по делу об убийстве Гандзюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом говорится в материалах суда.

Указано, что дело открыто 7 июня Главным следственным управлением СБУ по факту ненадлежащего исполнения работниками ГУ Нацполиции в Херсонской области возложенных на них обязанностей, в связи с чем, в уголовном производстве о нападении на Гандзюк не удалось в полной мере собрать доказательства и задержать виновных лиц,

Расследование ведется по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря объявлено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

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28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

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15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

15 августа Суд отказал защите Мангера в обжаловании остановки следствия по нему в деле Гандзюк.

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