В течение недели во время пожаров в Украине погибли 19 человек, на водных объектах - 13, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

По данным ведомства, в течение недели возникло 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 3 человека.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 401 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 18 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 986 пожаров, спасены на пожарах 15 человек и не допущено уничтожение огнем 514 зданий и 44 ед. техники. На пожарах погибли 19 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 36 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 288 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 735 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 13 человек.