Зеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО

Соответствующий указ №765/2019 обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.
С 2015 по 2019 годы Демедюк был начальником департамента Киберполиции Национальной полиции Украины.
Напомним, 3 октября Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Главой Департамента киберполиции был назначен Александр Гринчак.