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21.10.19 11:04

Зеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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Соответствующий указ №765/2019 обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

С 2015 по 2019 годы Демедюк был начальником департамента Киберполиции Национальной полиции Украины.

Напомним, 3 октября Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Главой Департамента киберполиции был назначен Александр Гринчак.

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