Голик показал на видео отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Вместо колыбельной – релакс-видео поездки по отремонтированной трассе... "Дорога жизни", как называют эту трассу жители Мариуполя, превратилась из направления в нормальную дорогу. Далее – по всей стране", – написал он в Фейсбуке.







В другом своем посте Голик напомнил, что трасса Запорожье – Мариуполь была построена в 1962-1965 годах. С 90-х годов прошлого столетия она не ремонтировалась. В 2016 году начали ее ремонт, но за три года отремонтировали 70 км.

19 июля на совещании по дорогам в ОП с участием Президента было принято решение найти решение как сделать эту трассу всю в этом году. В результате 130 км взялись сделать за 90 дней. Все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней, что стало рекордом Украины.

На трассе работали: 637 единиц техники и 1 086 человек.

"Спасибо каждому, кто работал на этой трассе и тем, кто сделал все, чтобы она была отремонтирована вся", – добавил советник премьера.

Напомним, ранее Юрий Голик заявил, что строительство хороших дорог – стратегическая задача для страны. По его словам, построить в Украине хотя бы ключевые дороги и сделать их на уровне передовых европейских стран – означает автоматом сделать для развития страны больше, чем большинством возможных реформ.