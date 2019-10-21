Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Омеляна, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Отмечается, что коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу.

Следующее заседание состоится в 10:00. 28 октября 2019.

Как уже сообщалось, бывший чиновник обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП

Вместе с тем в САП напомнили, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, 27 мая 2019 в Соломенском районном суде Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Так, на заседании прокурором САП был объявлен обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств.