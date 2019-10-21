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21.10.19 11:43

Трамп подрывает стабильность мировой экономики, - экс-глава МВФ Лагард

Бывшая глава Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала президента США Дональда Трампа ответственным за многие риски для мировой экономики. Она считает, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", в эфире телешоу 60 Minutes на телеканале CBS Лагард, на прошлой неделе утвержденная в должности главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), сказала, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков.

"Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует размышлять, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", - сказала Лагард.

Лагард также предупредила, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.

"Если вы сократите рост экономики почти на один процентный пункт, это приведет к уменьшению инвестиций и числа рабочих мест, росту безработицы и ослаблению роста. Конечно, у этого есть последствия", - сказала Лагард.

Лагард также прокомментировала ситуацию вокруг выхода Великобритании из Европейского союза, сказав, что если Brexit все-таки состоится, то последствия будут ощущаться не только в Великобритании и ЕС, но также и в США.

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