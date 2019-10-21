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21.10.19 11:52

Два маршрутных автобуса столкнулись во Львове: пострадали 10 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Во Львове на проспекте Чорновола столкнулись два маршрутных автобуса. Предварительно установлено, что за медицинской помощью обратилось десять человек.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 21 октября, в 09:20 на проспекте Чорновола произошло столкновение двух маршрутных автобусов, один из которых стоял на остановке общественного транспорта. Ими руководили львовяне возрасте 45 и 56 лет", - сказано в сообщении.

Два маршрутных автобуса столкнулись во Львове: пострадали 10 человек, - полиция 01

Как предварительно выяснили правоохранители, пострадали десять пассажиров автобусов, в настоящее время их диагноз устанавливается.

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На месте полиции работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Два маршрутных автобуса столкнулись во Львове: пострадали 10 человек, - полиция 02

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