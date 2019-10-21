Переход на стандарты НАТО, построение человекоцентрической армии и антикоррупция: Загороднюк рассказал о результатах работы Минобороны за 50 дней

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Загороднюка, министерству удалось провести экспресс аудит состояния строительства жилья (речь идет, в том числе о казармы улучшенной планировки и общежития для контрактников).

"По результатам этого аудита высвобождены средства с т.н. "провальных" объектов и направлены на ввод в эксплуатацию имеющих перспективу завершения уже до конца года. Кроме того, оптимизированы средства для проведения конкурсов на закупку более 300 квартир штатно-должностного жилья для военнослужащих", - отметил министр.

Разработана и согласована концепция нового закона оборонных закупок.

"Этот документ должен обеспечить конкурентность в сфере закупок и снизить уровень "закрытости" гособоронзаказа. Что это даст? Возможность более эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных на закупку на модернизацию оружия и техники. Это также сведет к минимуму коррупционные риски в этой сфере", - объяснил Загороднюк.

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"Инициировано внесение изменений в постановление Правительства от 23 апреля 2014 № 117, которые откроют нам путь для осуществления закупок товаров и услуг через Агентство НАТО по поддержке и снабжению. Эти инновации позволят по более конкурентным ценам закупать современные и качественные продукты питания и сухпайки для военнослужащих. Таким образом наши защитники во время выполнения заданий смогут получить продукт,который полностью соответствовует стандартам армий государств-членов НАТО", - подчеркнул Загороднюк.

Отдельно министр отметил шаги и инициативы в рамках внедрения в войсках новой системы управления карьерой военнослужащих.

"Благодаря сотрудничеству с депутатским корпусом приняты изменения в законодательство, которые открывают возможности создать в украинском войске полноценный сержантский корпус. Теперь появились новые воинские звания, такие как: "рекрут", "старший мастер-сержант", "старший мастер-старшина", "главный мастер-сержант" и "главный мастер-старшина", что соответствует стандартам Альянса", - рассказал Загороднюк.

"Кроме того, за это время было начато обновление команды министерства. На ключевые должности привлекли специалистов, опыт и дела которых говорят сами за себя. В ближайшее время расскажу подробнее о каждом из них, и то, за какую именно сферу каждый из них будет отвечать", - подытожил министр.

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