Законопроект о Бюро финрасследований может быть рассмотрен во втором чтении на следующей неделе, - Гетманцев

"16 октября завершился срок подачи поправок в этот депутатский законопроект. Мы рассчитываем на следующей неделе рекомендовать комитетом внесение его в порядок дня (заседания парламента. - Ред.)", - сказал он в ходе встречи с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Гетманцев выразил мнение, что полноценно служба может заработать через полгода.

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"Естественно, налоговая милиция будет ликвидирована. Естественно, уберутся функции и полномочия по расследованию экономических преступлений у МВД и СБУ", - добавил глава профильного комитета.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро финансовых расследований. Однако документ не предусматривает ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, хотя к БФР должны перейти полномочия по расследованию экономических преступлений.