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21.10.19 12:58

По официальным данным, в Киеве в воздухе ничего аномального не наблюдается, - Гончарук

Правительство заявило, что не располагает официальными данными об аномальном загрязнении воздуха в Киеве или других регионах.

По официальным данным, в Киеве в воздухе ничего аномального не наблюдается, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя сообщения о том, что в Киеве наблюдается аномальное загрязнение воздуха.

"Мы сейчас разбираемся с этим. Предварительно, мне доложили, что, по официальным данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается. Качество воздуха находится в пределах Предельно допустимой концентрации... Но с учетом того, что информация появилась, мы разбираемся, какая у них методология, что на самом деле они оценивали, что эти картинки самом деле означают и я думаю, что в ближайшее время выйдем с официальной коммуникацией по этому поводу", - отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что сейчас правительство разбирается, каким образом появились такие данные.

"Официального подтверждения и данных, которые бы давали возможность говорить, что с воздухом что-то не так, у меня нет", - добавил Гончарук.

Напомним, 19 октября сообщалось, что датчики качества воздуха показывают сильное загрязнение воздуха в Киеве. По данным ресурса AirVisual, общий индекс загрязнения в столице достигал 161 при норме от нуля до 50. Также в сети активно распространяли данные о загрязнении от SaveEcoBot.

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