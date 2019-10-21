Я жду от Бородянского кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка, - Гончарук

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы имели разговор на эту тему с господином Бородянским (министр культуры, молодежи и спорта. - Ред). Я жду от него кандидатуру сейчас. Мы в поиске человека, который бы мог в полной мере выполнять эту функцию", - отметил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я бы так не делал, - Зеленский о заявлении Новосад по переводу русскоязычных школ на государственный язык обучения

Напомним, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля. Он, в частности, предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Так, уполномоченный будет рассматривать жалобы и сможет штрафовать субъекты хозяйствования за нарушение требований закона относительно применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Правительство назначает уполномоченного по защите государственного языка сроком на пять лет. По истечении этого срока полномочия уполномоченного прекращаются с момента принятия соответствующего решения КМУ. Лицо может быть назначено на должность уполномоченного повторно.