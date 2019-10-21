Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.10.19 13:46

Я жду от Бородянского кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает от Министерства культуры, молодежи и спорта (МКМС) представление относительно кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка.

алексей,гончарук

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы имели разговор на эту тему с господином Бородянским (министр культуры, молодежи и спорта. - Ред). Я жду от него кандидатуру сейчас. Мы в поиске человека, который бы мог в полной мере выполнять эту функцию", - отметил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я бы так не делал, - Зеленский о заявлении Новосад по переводу русскоязычных школ на государственный язык обучения

Напомним, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля. Он, в частности, предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Так, уполномоченный будет рассматривать жалобы и сможет штрафовать субъекты хозяйствования за нарушение требований закона относительно применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Правительство назначает уполномоченного по защите государственного языка сроком на пять лет. По истечении этого срока полномочия уполномоченного прекращаются с момента принятия соответствующего решения КМУ. Лицо может быть назначено на должность уполномоченного повторно.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100