"Квартал 95" отреагировал на критику хора им. Веревки: "Нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление студии "Квартал 95".

"Почти каждый новый выпуск "Вечернего Квартала" становится резонансным, потому что мы шутим на те темы, которые волнуют общество. "Квартал" - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры. Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его", - отметили в студии "Квартал 95".

"Квартал" также обратился к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому.

"Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет", - говорится в заявлении.

Студия также обратилась к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.

"Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-за шутки комиков "Вечернего Квартала" гривна упала в пять раз", "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого"", - отметили в "Квартале".

"Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом", - добавили там.

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".

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Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.