Проверки е-деклараций не будут останавливать, - врио главы НАПК Новак

Об этом она сказала на брифинге в ответ на просьбу Укринформа прокомментировать заявление экс-главы НАПК Александра Мангула о приостановлении полных проверок деклараций, передает Цензор.НЕТ.

"В законе нет такого, что прекращается проверка деклараций. Кроме этого, там написано, что исполняющий обязанности председателя НАПК подписывает выводы по проверке деклараций. Поэтому я думаю, что работа будет продолжаться, хотя, возможно, некоторые вопросы, некоторые полномочия будут ограничены. А так, в целом, работаем в штатном режиме", - отметила она.

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При этом Новак на вопрос журналистов, планирует ли она выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя НАПК, заявила, что "это вопрос преждевременный".

"Конкурс (на должность председателя НАПК - прим.) будет объявлен так быстро, насколько это возможно, исходя из бюрократических процедур. Я ожидаю, что он будет объявлен в течение недели", - добавил присутствующий на брифинге глава правительства Алексей Гончарук.

Как сообщалось, 20 октября правительство временно возложило исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции на Новак Наталью Васильевну.

Ранее экс-председатель НАПК Александр Мангул сообщил, что из-за принятого закона о перезапуске Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции на два месяца может приостановиться полная проверка деклараций. Также, по словам Мангула, на это время остановится и утверждение выводов по результатам анализа отчетов политических партий.