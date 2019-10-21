Кабмин до конца года определится со списком предприятий к приватизации, - Гончарук

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается конкретных названий этих компаний действительно до конца года планируем определиться. Для того, чтобы показать обществу, какой у нас план", - сказал Гончарук.

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По его словам, в Украине есть большое количество локальных компаний, которые выполняли какие-то функции, но от продажи которых государство будет иметь выгоду. "Это спиртовые заводы, базы отдыха и другое - всё это, безусловно, должно быть приватизировано. Почему? Потому что там уже всё приватизировано. Там приватизировали прибыли. Там, как правило, сидит какой-то менеджмент, который что-то ворует, "пылит", за копейки сдает в аренду и уничтожает или истощает эти активы", - сказал премьер-министр.

Кроме того, добавил он, есть большие предприятия и компании, которые не имеют стратегического значения. Например, отдельные банки, которые находятся в государственной собственности, и от продажи которых страна ничего не потеряет. "Так вот такие предприятия должны готовиться к продаже по специальной процедуре. Фонд государственного имущества выбирает советника, то есть компанию, которая будет вести эту процедуру продажи, будет материально заинтересована в том, чтобы продать его максимально выгодно", - объяснил Гончарук.

Он также отметил, что есть такие госкомпании, которые выполняют социально значимую функцию, но их не более 10. "Об этом списке мы должны говорить в первую очередь. Эти предприятия могут быть либо полностью запрещены для приватизации, либо подготовлены к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов", - подчеркнул глава правительства.

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По его убеждению, как вариант, можно будет продать 20-30% их акций разным акционерам, к этому вопросу необходимо подходить очень взвешенно.