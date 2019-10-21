Для Эстонии важно усиление оборонительных возможностей Украины, - глава Минобороны Луйк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня, 21 октября, заявил Министр обороны Эстонской Республики Юри Луйк во время совместного брифинга с министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

"Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы остаемся верными в поддержке Украины, начиная с дипломатической и политической сфер, заканчивая поддержкой в ​​сфере обороны, ведь для нас важно усиление оборонительных возможностей вашего государства. Сотрудничество между Эстонией и Украиной будет продолжаться, а также продолжится сотрудничество через фонды НАТО", - сказал он.

Также Луйк поблагодарил министра обороны Украины Андрея Загороднюка за открытую, эффективную и интересную встречу: "Мы рассмотрели процесс реформирования сил обороны Украины и различные сферы сотрудничества между Украиной и Эстонией. У нас очень длинный список совместных проектов, начиная с сотрудничества между видами вооруженных сил и сотрудничества в сфере кибербезопасности"

Он также добавил, что Эстония будет продолжать оказывать помощь Украине в разных сферах.

"Мы будем помогать в вопросах медицинской реабилитации украинских раненых военных, делиться современным опытом в сфере кибербезопасности, проводить курсы по изучению английского языка для украинских военных для дальнейшего приобретения совместимости с государствами-членами НАТО, - сообщил Луйк.

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Глава оборонного ведомства Эстонии также отметил, что приобретенный украинскими военнослужащими опыт ведения боевых действий на Востоке Украины является чрезвычайно важным для эстонских военных.

"У вас есть опыт реальных боевых действий и наши силы обороны заинтересованы в обмене этим опытом", - подчеркнул Луйк.