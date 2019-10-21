Мне пока не вручали документов относительно снятия с меня неприкосновенности, - Дубневич

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("За будущее") Ярослав Дубневич, передает Цензор.НЕТ.

"17 октября из СМИ я узнал о направлении Генеральным прокурором в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение меня к уголовной ответственности. Однако, в соответствии со ст. 219 Регламента, я до сих пор НЕ поставлен в известность Председателем Верховной Рады об этом факте, мне НЕ предоставлены копии представления, в котором должны содержаться конкретные факты и доказательства совершения мной уголовного преступления, что, соответственно, делает невозможным предоставление мной объяснений как того требует ст. 219 Регламента и дальнейшее рассмотрение ПРЕДСТАВЛЕНИЯ профильным комитетом. Подчеркиваю, что и 17 и 18 (октября. - Ред.) я находился в Верховной Раде, никуда не прятался, но документ мне не был предоставлен", - рассказал он.

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"ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ СИТУАЦИЯ, ведь согласно той же ст. 219 Регламента, господин Разумков обязан ознакомить меня с представлением и предложить дать объяснение ОДНОВРЕМЕННО с направлением его в Регламентный комитет ВРУ для обработки и представления заключения! То есть, если представление пришло, оно направлено в Комитет и мне не смогли об этом сообщить - я считаю это первым существенным нарушением Регламента и моих прав, которые я буду отстаивать. Я лично голосовал за снятие неприкосновенности с народных депутатов Украины, и несмотря на то, что закон вступает в силу через 2 месяца, Генпрокуратура внезапно ускорилась, изменила свое решение о безосновательности представления и внесла его в Верховную Раду", - добавил нардеп.

"Я это связываю только с моей политической деятельностью и принципиальным неголосованием по определенным проектам законов, в том числе закон о судебной реформе, или попыткой любым образом выполнить поручение Президента и до 1 ноября продемонстрировать свою эффективность. Но ни первое, ни второе не связано с выполнением Генпрокуратурой своих полномочий, как органа надзора за соблюдением законов органами, осуществляющими досудебное следствие. Я абсолютно отвергаю все подозрения и обвинения против меня и считаю это политическим заказом. Теперь дело за Верховной Радой, которая должна продемонстрировать беспристрастность, руководствуясь только законом. Призываю народных депутатов не вестись на лживые информационные вбросы с целью формирования определенного общественного мнения и помнить, что принципы законности и справедливости должны стоять выше политической выгоды", - резюмировал Дубневич.

Ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".