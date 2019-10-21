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21.10.19 15:58

Экс-кандидат от "СН", шоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. ФОТО

Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95", кандидат в депутаты от "Слуги народа" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сивохо, его назначили советником по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

"Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", - говорится в сообщении.

Напомним, шоумен принимал участие в парламентских выборах по округу №49, однако проиграл кандидату от партии "ОПЗЖ".

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Экс-кандидат от СН, шоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса 01
Экс-кандидат от СН, шоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса 02

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