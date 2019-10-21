Окружной админсуд открыл производство по иску Кличко к Богдану

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд будет рассматривать данный иск по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон.

"Истец просит суд признать противоправными и такими, которые совершены с превышением предоставленных полномочий, действия руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно обращения к правительству с письмом о внесении президенту представления об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА", - сказано в сообщении.

30 сентября Кличко подал в суд на Кабинет министров Украины, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об освобождении его от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

8 октября ОАСК открыл производство и назначил на 31 октября подготовительное заседание по иску Кличко к Кабинету министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку.

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