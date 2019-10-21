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21.10.19 17:37

На Полтавщине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой. ФОТО

В селе Тарасенково Полтавской области упал вертолет с бывшим министром аграрной политики Тарасом Кутовым на борту. Бывший чиновник погиб.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

На Полтавщине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой 01

Сообщается, что Кутовой был пилотом. Падение вертолета произошло в 16.00 на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково Оржицкого района.

"В результате аварии пилот погиб. Обстоятельства происшествия выясняются", - отметил источник.

На Полтавщине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой 02

Предварительно установлено, что произошло падение самодельного вертолета "Робинсон - 44". Он следовал из Киева в Полтавскую область.

На Полтавщине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой 03

Отметим, Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 г. Также он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

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