В ГПУ планируют создать специальный департамент по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана, - Чумак

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

Чумак заявил, что в ГПУ хотят, чтобы следователи, которые сейчас занимаются делами Майдана, частично перешли в ГБР, потому что там надо создать специальное подразделение, которое бы продолжило расследование.

По его словам, они общались с Директором Государственного бюро расследований Романом трубой по этому поводу.

"У нас практически принято решение, что в прокуратуре будет создан специальный департамент или большое управление по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана. И туда пойдут те самые лучшие процессуальные руководители, которые были до сих пор, и, возможно, часть следственных из Главного следственного управления станут там процессуальными руководителями. Я с ними общаюсь. Там тоже очень профессиональные люди. Я никогда не забывал о делах Майдана, поэтому Горбатюк ежедневно у меня в кабинете", - рассказал Чумак.

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Отвечая на вопрос, когда общество услышит фамилии тех, кто виновен в расстрелах Героев Небесной сотни, Чумак ответил: "Если бы я был политиком, мог бы пофантазировать и сказать, что наверняка заказчиком является то, тот или тот. Это было бы легко. Кому было выгодно? Раз, два, три, четыре. На этой должности я перестаю быть интересным для журналистов, потому что не даю прямых ответов на прямые вопросы, говорю, что мне этого не позволяет профессиональная этика и закон. Я очень хочу, чтобы эти фамилии были названы. Поэтому сделаю для этого все максимально от меня зависящее".

По словам заместителя генпрокурора подозрения в расстрелах на Майдане объявят в ближайшее время: "Мы работаем над этим. Поверьте".

Полный текст интервью с Виктором Чумаком читайте здесь.

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