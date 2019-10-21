Усиливая налоговое давление, Зеленский теряет рейтинг, - Гайдай

Такое мнение высказал политолог Сергей Гайдай в статье "Конец медового месяца: Рейтинг Зе и его команды продолжает стремительно снижаться по понятным причинам", передает 112.

"Поведение с предпринимательской средой - ФЛП, таксистами - абсолютно хамское и чиновничье", - говорит Гайдай.

Как сообщалось, Владимир Зеленский подписал законы о введении программных регистраторов расчетных операций (РРО), электронных чеков и кэшбека покупателям за незаконно выданный чек. Накануне переговорная группа со стороны ФЛП выразила недоверие Юлии Ковалив и призвала Зеленского наложить вето на законы.

Кроме того, законопроекты 1210 и 1210-1 предусматривают, в частности, резкое повышение ставок ренты на железорудное сырье почти в 5 раз и оставляют неизменной ставку ренты для марганцевой руды, которую добывают ГОКи олигарха Игоря Коломойского, который имеет огромное влияние на команду Зеленского. Как сообщалось, из-за повышения рентной платы прогнозируется закрытие трети отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. В поддержку металлургов, как сообщалось, уже выступили профильные ассоциации, Федерация работодателей Украины, ЕБА, Американская торгово-промышленная палата. Кроме того, согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC: налоговые инициативы, заложенные в законопроектах 1210 и 1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже чем в России.

В октябре рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 7% по сравнению с сентябрем. Ранее к президенту положительно относились 73% граждан, а в октябре их число снизилось до 66%, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Рейтинг соратников президента также снизился: премьер-министра Алексея Гончарука - с 17 до 10%, спикера Рады Дмитрия Разумкова - с 33 до 27%.