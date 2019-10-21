Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.10.19 18:39

Налоговая милиция ликвидировала 2 незаконные АЗС на Хмельнитчине, изъято топливо на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области остановили незаконную торговлю горюче-смазочными материалами и изъяли товаров стоимостью более 1 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговая милиция ликвидировала 2 незаконные АЗС на Хмельнитчине, изъято топливо на 1 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" были установлены двое жителей региона, которые, не будучи зарегистрированными в органах государственной власти как физические лица-предприниматели и не имеющие соответствующих разрешительных документов (лицензии на право розничной торговли горючим), осуществляли реализацию горючего на автозаправочных станциях, расположенных на территории области.

Налоговая милиция ликвидировала 2 незаконные АЗС на Хмельнитчине, изъято топливо на 1 млн грн 02

Читайте: Налоговая милиция изъяла на Львовщине из незаконного оборота 44 тонны дизтоплива на 1,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Налоговая милиция ликвидировала 2 незаконные АЗС на Хмельнитчине, изъято топливо на 1 млн грн 03

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 28,5 тыс. литров дизельного топлива и 18,5 тыс. литров сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью более 1 млн грн, а также оборудование АЗС стоимостью 400 тыс. грн.

Налоговая милиция ликвидировала 2 незаконные АЗС на Хмельнитчине, изъято топливо на 1 млн грн 04
Налоговая милиция ликвидировала 2 незаконные АЗС на Хмельнитчине, изъято топливо на 1 млн грн 05

Смотрите: Схема незаконного производства и реализации ГСМ ликвидирована в Полтавской области. Изъято горючего стоимостью более 41 млн. грн, - ГФС. ФОТО

По указанным фактам в отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100