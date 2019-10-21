Налоговая милиция ликвидировала 2 незаконные АЗС на Хмельнитчине, изъято топливо на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" были установлены двое жителей региона, которые, не будучи зарегистрированными в органах государственной власти как физические лица-предприниматели и не имеющие соответствующих разрешительных документов (лицензии на право розничной торговли горючим), осуществляли реализацию горючего на автозаправочных станциях, расположенных на территории области.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 28,5 тыс. литров дизельного топлива и 18,5 тыс. литров сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью более 1 млн грн, а также оборудование АЗС стоимостью 400 тыс. грн.





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По указанным фактам в отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.