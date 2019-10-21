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21.10.19 19:04

Двое инспекторов ГУ ГФС в Винницкой области задержаны при получении 15 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки двух инспекторов ГУ ГФС в Винницкой области

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Двое инспекторов ГУ ГФС в Винницкой области задержаны при получении 15 тыс. долл. взятки, - прокуратура 01

Сотрудники РФС получили взятку в сумме 15 тыс. долл. от представителя предприятия за указание в акте налоговой проверки только несущественных нарушений.

Двое инспекторов ГУ ГФС в Винницкой области задержаны при получении 15 тыс. долл. взятки, - прокуратура 02

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В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, решается вопрос о задержании инспекторов ГУ ДФС в Винницкой области в порядке ст. 208 УПК Украины, готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды совершенные по предварительному сговору группой лиц (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрание меры пресечения.

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